지원금 특혜 논란 문준용 "작가 수익으로 주는 돈 아냐…심사 통해 선정"

[아시아경제 강나훔 기자] 문재인 대통령의 아들 준용 씨가 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해 긴급 예술지원'을 신청해 서울시로부터 1400만원을 받아 특혜 지원 논란이 불거진 것과 관련해 절차에 문제가 없다는 입장을 내놨다.

문씨는 21일 오후 페이스북 글에서 "코로나 지원금은 작가에게 수익으로 주는 돈이 아니라 작가가 전시·작품 제작에 사용하는 돈"이라며 "코로나로 피해를 본 예술산업 전반에 지원금이 돌아가게 하는 것"이라고 밝혔다.

그는 "그런 취지로 처음부터 사용 규칙을 정하고, 계획을 상세하게 제시받아 적절성을 심사해 저를 (지원대상으로) 선정한 것"이라며 "지원금은 별도 통장에 넣어 작가가 손대지 못하게 하고 영수증 검사도 철저히 한다"고 했다. 이어 "일부 소액은 작가 인건비로 집행된다"고 덧붙였다.

문씨는 앞서 지난 4월 '계획했던 전시 3건이 취소돼 손해가 크다'며 지원금을 신청한 것으로 알려졌다. 서울문화재단 자료에 따르면 시각예술 분야 지원금은 총 6억561만원으로, 모두 46명에게 지급됐다. 최저 지원금은 600만원, 최고액은 준용씨 등이 받은 1400만원이었다.

문씨는 지원금을 받아 지난 17일 서울의 한 갤러리에서 개인전을 열었다.

