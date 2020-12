화순군, 영산강청 ‘백아면 도정시설 설치사업’ 선정

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 영산강유역환경청 주관 2021년 주민특별지원 공모사업에 ‘백아면 도정시설 설치사업’이 최종 선정돼 국비 8억5400만 원을 지원 받는다고 21일 밝혔다.

백아면 도정시설 설치사업은 내년부터 총 사업비 10억1800만 원(기금 8억5400만 원·지방비 8200만 원·자부담 8200만 원)이 투입돼 도정 건물을 신축하고 13종의 도정 기계를 설치하게 된다.

도정시설 설치 사업이 완료되면 지역 주민들이 타지역으로 이동하지 않고 면 소재지에서 도정을 해결할 수 있어 시간·경제적 절감 효과가 높을 것으로 기대된다.

인근 지역 주민들도 이용할 수 있어 도정시설 활용도 역시 클 것으로 예상된다.

군 관계자는 “이번 사업이 상수원관리지역 지정으로 재산권 행사에 제약을 받던 지역 주민들의 소득 증대는 물론 삶의 질 향상에 크게 이바지할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 상수원관리지역 주민을 위한 우수 사업을 계속해서 발굴, 추진하겠다”고 말했다.

