정청래 "안철수, 예비후보 그칠 것" 전망에…권은희 "본인 바람일 뿐"

"안 대표 개인 정치적 위험보다 나라 우선시한 결정"

"내년 보궐선거, 대선에 중요한 영향 미칠 것"

[아시아경제 임주형 기자] 내년 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 안철수 국민의당 대표를 두고 정청래 더불어민주당 의원이 "이번에도 완주를 못 하실 것"이라고 전망했다. 이에 대해 권은희 국민의당 원내대표는 정 의원을 겨냥해 "본인 바람을 이야기한 것"이라고 꼬집었다.

권 원내대표는 21일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "본인들의 귀책사유로 후보를 내지 못할 당이 당헌까지 고쳐가면서 후보를 냈는데, 그런 당이 뭐라고 할 수 있는 자격과 상황이 전혀 아니다"라며 이같이 지적했다.

과거 대선 후보였던 안 대표가 체급을 한 단계 낮춘 서울시장 선거에 출마했다가 낙마하면 큰 정치적 타격을 입을 수 있다는 지적에 대해서는 "정치적 위험은 당연히 본인(안 대표)이 누구보다 잘 알고 있다"며 "안철수 개인이 갖는 정치적인 위험보다 현재의 대한민국이 가지고 있는 위험이 너무 심각하다는 것"이라고 강조했다.

이어 "내년 서울시장 보궐선거는 단순한 보궐선거가 아니라 그다음에 있는 대선에 가장 중요한 영향력을 미치는 요소가 된다"며 "그에 대한 역할을 본인이 해야 된다는 판단을 하게 됐다"고 설명했다.

앞서 정 의원은 전날(20일) 자신의 페이스북에 쓴 글에서 안 대표의 보궐선거 출마 소식을 두고 "공당 대표가 출마선언을 하면서 자당 후보로서 당당하게 싸워 이기겠다는 말도 못한다"며 "국민의당 안철수로는 못 이기니 야권 단일화하자고 하면서 먼저 꼬리를 내린 건데, 그런 약체 후보 지지율이 오르겠는가"라고 비판한 바 있다.

이어 "국민의힘 측에서 (야권 단일화에) 응한다 한들 안철수가 국민의힘 후보를 무슨 수로 이기겠는가"라며 "안철수 후보가 이길 것 같으면 (국민의힘이) 응하지도 않을 것이다. 그러니 안철수는 예비후보에 그칠 공산이 크다"라고 전망했다.

그러면서 "결론적으로 말해 안철수의 출마선언은 불출마선언 같고, 안철수의 출마선언이 아니라 홍길동의 출마선언 같다"라며 "출마선언은 했지만 완주를 못 할 것 같은 느낌"이라고 지적했다.

한편 안 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "서울시장 선거 패배로 정권교체가 불가능해지는 상황만은 제 몸을 던져서라도 막겠다"며 오는 2021년 4월 서울시장 보궐선거 출마 의사를 밝힌 바 있다.

이같은 언급은 앞서 안 대표가 '서울시장 출마 의사가 없다'는 취지로 거론한 것과 상반되는 입장이다. 그는 지난 2일 국민의힘 초선 의원모임 '명불허전 보수다' 강연에서 "서울시장 출마 의사가 없다"고 일축했다.

입장을 바꾼 이유에 대해 안 대표는 "대선을 포기하고 서울시장 출마 결심을 한 배경을 이해해주길 바란다"며 "결자해지, 묶은 사람이 풀어야 한다는 말씀에 참으로 송구스러웠다. 저는 오늘 결자해지의 각오와 서울의 진정한 발전과 혁신을 다짐하며 서울시장 보궐선거에 출마하기로 결심했다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr