이재명 "의료인력 긴급동원 행정명령 검토하고 있다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 '의료인력 긴급동원 행정명령'을 준비하고 있다고 밝혔다. 이 지사는 특히 적극적으로 협의하겠지만 상황이 여의치 않을 경우 도민 공동체 안위를 위해 행정명령을 발동하겠다는 강한 의지를 피력했다.

이 지사는 21일 긴급 기자회견에서 "3차 코로나19 대유행으로 확진자가 폭증하고, 고령 및 중증, 기저질환자가 급증하면서 의료자원이 고갈되고 있다"며 "의료인력 긴급동원 행정명령을 준비하고 있다"고 설명했다.

특히 "경기도의 경우 병상 부족보다 의료인력 부족이 더 심각한 상황"이라며 "중소 민간병원의 협조로 병상을 늘리고 있고, 경기대 기숙사를 생활치료센터로 확보하는 등 여러 면에서 나아지고 있지만 의료인력 수급은 병상 확보를 따라가지 못하고 있다"고 어려움을 토로했다.

이 지사는 그러면서 "늑장 대응보다 과잉 대응이 낫다는 신념으로 다소 무리가 따르더라도 도민 생명 공동체 안정을 위해 가능한 모든 방안을 강구하고 있다"며 "(의료인력을 긴급동원하는 행정명령과 관련된)책임은 도지사인 제가 지겠다"고 덧붙였다.

이 지사는 의료인력 긴급동원에 대한 근거도 제시했다.

그는 "현행 감염병예방법에 명확하게 동원 행정명령에 대한 규정이 있다"며 "다만 (실제로)의료인 동원명령은 쉽지 않을 것인 만큼 최대한 협의와 합의를 통해 협조를 이끌어내겠다"고 전했다.

이 지사는 다만 "불가피한 상황이 된다면 저항과 비난을 감수하고서라도 하겠다"며 강한 의지를 내비쳤다.

