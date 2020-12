바디프랜드, 2020 브랜드가치 헬스케어 부문 1위

브랜드스탁 ‘2020 대한민국 100대 브랜드’

헬스케어 브랜드 1위, 대한민국 전체 브랜드 29위 기록

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 올해 브랜드 평가에서 헬스케어 브랜드 1위, 대한민국 전체 브랜드 29위를 기록했다고 21일 밝혔다.

브랜드 가치 평가 회사 브랜드스탁이 최근 발표한 ‘2020년 대한민국 100대 브랜드’ 평가에서 바디프랜드는 브랜드가치 평가모델지수(BSTI) 864.1점으로 29위를 기록했다.

이는 지난해 37위에서 8계단 상승한 순위로, 헬스케어 브랜드 중 1위다. 유사업종 코웨이(40위), 한샘(92위)은 물론 삼성 비스포크(48위), LG 올레드 TV(66위)보다 높다. 페이스북(37위), 유튜브(44위), 메르세데스 벤츠(86위) 등 글로벌 브랜드도 큰 차이로 제쳤다.

바디프랜드는 ‘인류 건강수명 10년 연장’을 목표로 최근 5년간 안마의자 연구개발에 약 614억 원을 투자했다. 각 분야 전문의와 의료 전문인력으로 구성된 메디컬R&D센터를 비롯, 기술, 디자인까지 아우른 3대 융합연구조직을 운영 중이다.

또한 의료기기 시장에 진출해 기술력을 다시 한번 입증했다. 목 추간판(디스크) 탈출증, 퇴행성 협착증 치료 목적을 위한 견인 의료기기 ‘팬텀 메디컬’은 출시 직후부터 큰 인기를 끌었다. 내년에도 다양한 헬스케어 솔루션을 장착한 의료기기를 선보일 예정이라고 바디프랜드 측은 설명했다.

박상현 바디프랜드 대표이사는 “유례없는 코로나19 팬데믹 사태에서도 올 한 해 바디프랜드는 ‘건강수명 10년 연장’을 목표로 꾸준히 달려왔다”며 “앞으로도 IoT, AI 기술 등 다양한 분야와의 융복합을 통해 안마의자를 ‘헬스케어 로봇’으로 진화시켜 나갈 것”이라고 말했다.

