[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 엄정화가 화려한 컴백을 예고했다. 엄정화는 21일 인스타그램에 "#호피무늬 #D-1"이라는 글과 사진을 게재했다.

호피무늬 수트를 입은 그는 50대의 나이를 잊게 하는 몸매로 감탄을 자아냈다.

엄정화는 22일 새 디지털 싱글 '호피무늬(Feat. 화사, DPR LIVE)'를 발매하고 가요계에 3년 만에 귀환한다. 이번 신곡은 엄정화만의 독보적인 음악 스타일과 압도적인 카리스마를 집대성한 곡으로 그 어느 때보다 강렬한 변신을 예고하고 있다.

또한 엄정화는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 프로젝트 그룹 환불원정대를 결성해 부캐릭터 만옥으로 시청자들에게 많은 사랑을 받았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr