거제시, "시민의 동참만이 유일한 길" … 2.5단계 격상

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시가 21일부터 사회적 거리두기를 2.5단계로 상향한 가운데 변광용 시장이 "코로나19로부터 거제를 지켜 달라"고 시민들에게 호소했다.

변 시장은 20일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 비대면 브리핑에서 대시민 호소문을 발표했다.

그는 “최근의 확진자 발생 추이는 서울 등 수도권보다도 훨씬 심각하다”며 “가장 우려했던 조선 소 내 감염이 현실이 됐고, 지역사회까지 연쇄감염이 이어져 더욱 위태롭다”고 우려했다.

그러면서 “시는 이 절체절명의 위기를 극복하기 위해 사회적거리두기를 2.5단계로 격상하는 특단의 조치를 내렸다”며 “무엇보다 자영업자와 소상공인들께 송구하고 죄송하다”고 말했다.

그럼에도 “지금의 상황이 너무 엄중하고, 더 물러설 곳도, 다른 선택지도 존재하지 않는다”며 “2.5단계 격상이 마지막 수단이라는 각오로 이번 사태를 종결시키는 데 매진하겠다”고 강조했다.

시는 21일 0시부터 28일 24시까지 경남에서는 처음 거리두기를 2.5단계로 격상했다.

2단계 금지 대상인 유흥시설 5종에 노래연습장, 실내 스탠딩공연장, 방문판매 등 직접 판매 홍보관과 소규모 집단감염이 발생한 실내체육시설, 목욕장업도 집합금지가 적용돼 문을 닫는다.

영화관과 PC방, 오락실, 학원, 이미용업, 상점, 마트는 밤 9시까지, 결혼식과 장례식을 포함 모든 모임과 행사는 50명 미만으로 제한된다.

시는 거리두기 2.5단계 기간 동안 점검을 강화하고 행정명령 어길 시 과태료 부과와 방역비용에 대한 구상권을 청구할 방침이다.

변 시장은 “시민 여러분의 적극적인 협조와 동참만이 이 전쟁에서 승리할 수 있는 유일한 길이자, 희망”이라며 “나와 가족, 우리 모두의 안전을 위해 이동과 접촉을 최소화하고 방역수칙을 생활화해 코로나19로부터 거제시를 지켜 달라”고 부탁했다.

