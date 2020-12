경주시, 방범용 CCTV로 '노후경유차' 감시 시스템 구축

예산 2억3000만원 절감 효과 거둬

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 방범용 차량번호인식 폐쇠회로(CCTV)를 활용해 '경유차량 운행제한 시스템'을 구축, 예산 2억3000만원을 절감하는 효과를 거뒀다고 21일 밝혔다.

방범용 차량번호인식CCTV는 차량번호를 실시간 인식해 범죄 등 위급 상황 시 신속한 대처를 위해 경주 전역 93곳에 설치돼 있다.

당초 시는 사업비 3억원을 들여 노후경유차량 단속용 CCTV 8개소를 신규 설치할 예정이었지만, 부서 간 협의를 통해 기존 차량번호인식 CCTV와 연계하는 방법으로 추가 경비를 들이지 않게 됐다.

사업비 3억원 대신 연계용 서버 비용 7000만원만 들여 '경유차량 운행제한 시스템'을 구축한 덕분인데, 매년 발생하게 될 2400만원의 유지관리비용도 덤으로 줄어들게 된다.

경주시 이대우 정보통신과장은 "차량방범 CCTV를 활용한 경유차량 운행제한 단속시스템은 시민 안전은 물론 미세먼지로부터 시민건강을 보호하는 좋은 사례"라며 "앞으로도 타 부서와 협업해 이미 설치·운영 중인 경주시의 정보화시스템을 활용해 예산을 절감할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

한편 방범용 차량번호인식 CCTV를 통해 수집한 차량번호는 개인정보 보호법에 따라 강력범죄 예방·진압, 수사 목적으로만 경찰에 제공된다.

