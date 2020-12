SK매직, 일자리창출 공로 인정 ‘은탑산업훈장’ 수훈

청년·여성·장애인 고용창출…‘워라밸’ 모범적 실천

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 일자리창출 공로를 인정받아 ‘은탑산업훈장’을 받았다고 21일 밝혔다.

고용노동부가 주관하는 ‘일자리창출 유공 정부포상’은 일자리를 늘리거나 양질의 일자리 창출을 위해 노력한 개인 및 단체를 발굴해 포상하는 제도로 2009년부터 시행됐다.

류권주 SK매직 대표는 청년?여성?장애인 고용창출, 일과 생활 균형의 모범적 실천 등 양질의 일자리 창출에 앞장서 사회적 분위기 조성한 공로를 인정받아 최고 훈격인 은탑산업훈장 수상자로 선정됐다.

SK매직은 2018년에 이어 올해에도 일자리 으뜸기업으로 선정됐다. SK매직은 대·내외 불확실한 환경 변화에도 고용을 지속한 결과 지난 8월 기준 총 임직원 수는1166명으로 2017년 보다 53% 높은 고용증가율을 기록했다.

이밖에도 자율책임근무제, PC-OFF제도, 자기계발 휴가 도입, 노동시간 단축, 일·생활균형 실천 등 업무환경 개선에 지속적으로 노력을 기울여 퇴사율 또한 2018년 3.8%에서 2019년 1.2%까지 낮췄다고 SK매직 측은 설명했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr