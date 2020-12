NHN 'IT 인재' 직접 키운다…아카데미 설립

[아시아경제 부애리 기자] NHN이 소프트웨어 인재 양성을 위한 전문 교육기관 'NHN 아카데미'를 설립한다.

21일 NHN에 따르면 NHN 아카데미는 내년 7월 개원을 목표로 준비 중이다.

NHN 아카데미는 대학과 연계해 컴퓨팅 분야의 비전공자에게 IT 교육과 취업 기회를 제공한다.

현재 인공지능(AI), 클라우드, 데이터 분야를 비롯해 전 산업군에 걸쳐 우수한 IT 인력 확보를 위한 경쟁이 치열한 상황이다. 하지만 컴퓨팅 분야의 대학 정원은 한정돼 인력 공급이 수요를 따라가지 못하는 실정이다.

NHN은 이 같은 IT 인재 부족 현상을 해결하기 위해 대학과 기업이 협력해 IT 비전공자에게 IT 기초 지식을 습득할 수 있는 기회를 제공한다. NHN아카데미를 통해 실전 훈련을 받은 후 다양한 IT직군으로의 취업 기회를 지원한다는 계획이다.

또 지역 기반의 IT 산업 활성화와 인재 양성이 필요한 만큼 수도권이 아닌 경남 지역에 첫 번째 NHN아카데미 센터를 설립하고, 추후 타 지역으로 확대할 계획이다.

2021년 2학기부터 NHN과 경남지역혁신플랫폼사업에 참여하는 경남지역 17개 대학에서 기업이 요구하는 IT전문과목을 수강할 수 있는 NHN 트랙이 열린다. 학기 중 NHN 트랙을 모두 이수한 학생들에게는 NHN 아카데미 지원 자격이 주어지며, NHN 아카데미를 통한 실무 교육을 받을 수 있다.

진은숙 NHN 최고기술책임자(CTO)는 "NHN아카데미는 양질의 실무 교육을 전수하며 국내 IT 산업 경쟁력 제고에 적극 나서겠다"며 "특히 지역 중심의 우수 인재 양성과 고용을 성공시킨 첫 사례로 만들 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr





