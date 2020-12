"앱 하나로 전자영수증 조회 끝" 과기부, KT·네이버 등과 협약

[아시아경제 조슬기나 기자]종이영수증 대신 세부 거래내역이 담긴 전자영수증을 패스(PASS), 네이버 등 하나의 애플리케이션에서 조회할 수 있는 통합 플랫폼이 구축된다.

과학기술정보통신부는 21일 KT, 네이버, 한국인터넷진흥원, 경기도 등과 전자영수증의 전방위적 확산을 골자로 한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 앞서 이용자가 동의할 경우 영수증을 전자문서 형태로 송신할 수 있도록 전자문서법을 개정한 데 이어 이번에는 누구든지 발급·이용 가능한 전자영수증 플랫폼과 모바일 애플리케이션을 구축, 이용확산에 나선다는 방침이다.

그간 종이영수증은 처리·보관이 불편한데다, 잉크의 인체 유해성, 재활용 불가(폐기물 처리), 온실가스 배출 등 환경오염 유발, 개인정보 유출 우려 등으로 다양한 문제점이 지적돼왔다. 현재 일부 업체에서 신용카드사와 연계해 전자영수증 조회 서비스를 제공하고 있으나 거래품목별 가격 확인 및 교환·환불이 어렵다는 문제가 확인됐다. 대형유통업체들의 경우 세부거래내역이 포함된 형태이나, 독자적 시스템으로 인해 업체들 간 상호연동이 되지 않아 불편하다는 평가다.

이번 협약에는 환경부, 경기도, 한국인터넷진흥원, KT, 네이버, 앤에이치엔페이코, 스마트로, 나이스정보통신 등이 참여했다.

과기정통부와 한국인터넷진흥원은 시범사업을 통해 오프라인에서 결제 대행을 하는 다양한 VAN 사업자들이 연동할 수 있는 표준 기반 플랫폼을 KT와 함께 구축했다. 또한 스마트로, 나이스정보통신과 함께 가맹점의 POS 단말기에서 세부 거래내역이 담긴 전자영수증을 생성하고 플랫폼에 전송할 수 있는 소프트웨어(SW) 개발과 전국 중소가맹점 1000곳의 POS 단말기 SW 업그레이드 지원 등을 추진 중이다.

협약기관들은 PASS앱, 네이버앱, PAYCO앱을 통해 이용자가 전자영수증을 조회할 수 있도록 관련 기능을 구현할 예정이다. PASS 앱은 내년 1월, 네이버와 PAYCO앱은 내년 중 시행된다. 향후 범국민 캠페인 등을 통해 전자영수증 서비스에 대한 인식 제고, 이용확산을 위한 홍보도 상호 협력해 추진한다.

과기정통부는 전자영수증 활용 확대가 국민 편의를 크게 향상시키고, 종이영수증 사용에 따른 온실가스 배출 등 환경오염을 감소시켜 ‘2050 탄소중립’ 목표 달성에도 큰 기여를 할 것으로 보고 있다.

김정원 과기정통부 정보통신정책실장은 “국민이 실생활에서 체감할 수 있는 디지털 전환이 진정한 4차 산업혁명이라고 생각하며, 모바일 전자고지, 전자영수증 등이 그 대표사례가 될 것”이라며 “이번 협약을 발판삼아 국민에게 전자영수증을 널리 알리고, 전국의 중소가맹점에서 전자영수증을 발급할 수 있도록 긴밀하게 협업을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr