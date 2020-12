KTH, K쇼핑 판매수익금 보호종료아동 위해 기부

[아시아경제 이승진 기자] KTH가 사회공헌활동 확대의 일환으로 보호종료아동에게 자립지원금을 지원하고 서울시 그룹홈과 미혼모 시설에 생필품을 전달하는 ‘통큰GIVE(기부)’ 캠페인을 진행했다고 21일 밝혔다.

보호종료아동은 만 18세가 넘어 보육 시설에서 퇴소해야 하는 청소년으로 연간 2600여명에 달한다. 사회에 첫 발을 내딛고 홀로서기를 해야 하는 청소년들에게는 관련 지원이 부족할뿐더러 사회적 인식 또한 미흡하다.

이에 KTH와 KT그룹희망나눔재단은 보호종료아동들에 대한 지원을 위해 K쇼핑 프로그램 ‘가치&같이’에서 발생한 판매수익금 5500만원을 서울시 아동공동생활가정 지원센터(그룹홈)에 전달했다. 이는 서울 지역 그룹홈 53개소에서 퇴소 예정인 청소년의 자립지원금으로 활용될 예정이다. 이번 전달식에는 KT엠하우스도 함께 해 임직원 참여를 확대했다. 이와 더불어 KTH는 보호종료아동 대상 사회적 인식 제고를 위한 영상을 제작하고 사회관계망서비스(SNS) 캠페인을 진행했다.

또한 KTH는 임직원들의 근육 증가량, 체지방 감소량, 걸음 수 등과 기부를 연계한 임직원 참여 캠페인 ‘건강한GIVE’를 통해 적립된 쌀과 생필품 등을 서울시 그룹홈에 전달했다. KTH는 3년 연속 ‘건강한GIVE’ 캠페인을 이어가고 있으며, 연간 약 180여명의 임직원들이 참여해 건강은 물론 지역사회에 기부하는 문화까지 정착시켰다.

이필재 KTH 대표이사는 “코로나19로 더 힘든 상황인 만큼 사회에서 첫 홀로서기를 시작하는 청소년들에게 따뜻한 보탬이 될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 방면의 사회공헌활동으로 기업의 사회적 책임을 꾸준히 이행할 예정”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr