첫 함장을 맡은 해군의 여전사들

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]해군이 해역을 지키는 함정에 여군을 전진배치시켰다. 주인공은 중령급 전투함으로는 처음으로 여군 함장에 취임한 홍유진 중령과 여군 최초로 기뢰부설함 함장인 된 배선영 중령이다.

21일 원주함 함장에 취임한 홍 중령은 "창군 이래 첫 여군 전투함장의 책무를 맡게 된 것에 막중한 책임감을 느낀다"며 "국가와 국민에 충성하는 전투함의 함장으로서 동해 전방해역 수호 임무를 완수하겠다"고 포부를 밝혔다.

홍 중령은 최초의 여군 전투함 함장이라는 기록 외 해군 최초의 여군 고속정 지휘관이라는 타이틀도 보유하고 있다. 홍 중령은 2012년 1월 진해기지사령부 소속 참수리 287호정에서 고속정 정장 임무를 수행했다. 2002년 학사사관후보생(OCS) 97기로 임관해 대청함에서 첫 근무를 시작했다. 이후 광개토대왕함 전투정보보좌관, 안동함 부장, 광개토대왕함 부장 등을 거치며 약 2300일 이상의 항해 근무를 해왔다.

지난 15일에는 배선영 중령이 여군 최초로 기뢰부설함인 원산함 함장에 취임했다. 배 중령은 2003년 해군사관학교 57기로 임관해 참수리 282호정 정장, 독도함 갑판사관, 원산함 부장 등을 거치며 2200일 이상 항해 근무를 해왔다. 배 중령이 지휘하는 원산함은 전시상황에 바닷속 기뢰를 설치하는 함정이다.

배 중령은 "사관생도 시절부터 꿈꿔왔던 함장 직책을 맡게 돼 영광"이라며 "함장으로서 주어진 임무를 완수해 항상 준비된 원산함을 만들어가겠다"고 말했다.

한편 해군ㆍ해병대에는 2001년 최초로 여군 장교가 임관한 이래 2400여 명의 장교와 부사관이 임무를 수행하고 있다. 여군들은 특수전과 잠수함 분야를 제외한 함정, 항공기, 격오지, 육상 전투부대 등 각급 부대에서 활약하고 있

