"12시간 지속" 에이지 투웨니스 메이크업 픽서 출시

이 제품은 1회 사용으로 12시간 동안 메이크업을 고정시켜주며, 흔들어서 사용할 필요가 없는 오일 드롭 제형이 2중 코팅막을 형성해 메이크업 지속력을 높여주는 것이 특징이다.

3중 히알루론산을 함유해 분사 즉시 피부에 수분을 공급해줘 오랫동안 촉촉하고 윤기있는 피부를 표현해준다. 또한 미세하고 고른 분사력으로 피부에 빈틈없이 얇게 밀착되며 지속력 테스트 및 마스크 묻어남 테스트를 완료해 마스크 착용 시에도 메이크업이 쉽게 무너지거나 묻어나지 않는다.

에이지 투웨니스 관계자는 “최근 마스크 착용이 일상화되면서 묻어남이 덜하고 지속력 좋은 제품을 찾는 소비자들이 늘어남에 따라 메이크업 고정력을 높여주는 픽서 제품을 출시하게 됐다”며 “특히 에이지 투웨니스 에센스 커버 팩트와 맞춤 설계돼 함께 사용하면 더 높은 메이크업 밀착 효과를 얻을 수 있다”고 말했다.

올 데이 롱 메이크업 픽서는 쿠팡, AK뷰티몰 등 온라인과 백화점, 면세점 등 오프라인에서 만나볼 수 있다.

