"캐럴 이즈 백" SK텔레콤, 올해도 크리스마스 음악·영화선물 쏜다

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 크리스마스 시즌을 맞아 모바일 음원, 영상 콘텐츠를 선물로 쏜다.

SK텔레콤은 작년에 이어 이 같은 내용의 '캐럴 이즈 백(캐럴이 돌아왔다)' 시즌2 행사를 실시한다고 21일 밝혔다.

먼저 모바일 음악 플랫폼 ‘플로(FLO)’를 통해 크리스마스를 주제로 1000곡 이상의 음원 리스트를 제공하고, 최대 5만명의 고객에게 300회 음악듣기 이용권을 무료로 지급한다. 음악듣기 무료 쿠폰은 이달 21~26일 발급받아 오는 31일까지 등록할 수 있다.

또한 온라인동영상서비스(OTT) ‘웨이브(wavve)’에서는 24~25일 이틀간 ‘라라랜드’, ‘캐럴’ 등 크리스마스와 연관된 영화를 전용 메뉴 화면으로 구성해 서비스한다. 유료 이용권을 구매하지 않은 웨이브 이용 고객도 관련 콘텐츠를 모두 무료로 즐길 수 있다.

‘보이는 컬러링’ 서비스인 V 컬러링에서도 이달 말까지 캐럴 콘텐츠를 무료로 이용 가능하다. V컬러링은 크리스마스 캐럴 콘텐츠 40여 개와 함께 다양한 크리스마스 시즌 영상을 제공 중이다.

이와 함께 SK텔레콤은 전국 ‘5GX 부스트파크(Boost Park)’ 및 T멤버십 제휴 편의점, 음식점, 베이커리 등 소상공인 매장에 크리스마스 캐럴 매장음악을 제공할 예정이다. SK텔레콤은 지난해 연말연시에 전국 소상공인에게 캐럴 등이 포함된 스트리밍 서비스를 무료로 제공하는 '캐럴 이즈 백' 프로젝트를 실시해 1만여 매장이 참여하는 등 큰 호응을 얻었었다.

유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 “제한된 상황에서 크리스마스와 연말연시를 보낼 수 밖에 없는 고객은 물론, 사회적 거리두기 등으로 어려움을 겪는 소상공인 분들에게 조금이나마 따뜻한 위안을 드리고자 하는 취지에서 음원 및 영상 콘텐츠 무료 제공 행사를 마련했다”고 설명했다.

SK텔레콤은 별도의 웹페이지(https://www.xmasgiftskt.com)를 통해 이벤트 내용과 참여 방법을 21일부터 안내할 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr