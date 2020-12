롯데마트, 연말 홈파티족 위한 '골드라인 식기'선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 연말 홈파티족을 위한 고급 식기를 선보인다고 21일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 연말 연시를 집에서 보내려는 고객들이 늘어나며 ‘홈파티’, ‘홈쿡’ 등이 새로운 연말 트렌드로 자리잡고 있다. 실제로 롯데마트의 올해 3월부터 11월까지 ‘식기’ 상품군 매출은 지난해 같은 기간 대비 13% 가량 신장한 것으로 나타났다.

이러한 트렌드에 맞춰 롯데마트는 전 점에서 ‘골드라인 식기’와 ‘룸바이홈 크리스탈 와인잔’을 판매한다. ‘룸바이홈’은 기능주의 디자인과 건강한 소재를 사용한 고품질 제품을 합리적인 가격에 제안하는 롯데마트의 프리미엄 홈리빙 브랜드이다.

이번에 새롭게 출시한 ‘골드라인 식기’는 집에서 가족들과 연말을 즐기려는 홈파티족을 위한 제품으로, 간편하게 파티 분위기를 연출할 수 있는 대표 아이템이다. 얇고 투광성이 좋은 뉴본 도자기 소재와 조각 패턴의 글라스에 골드 라인을 둘러 고급스러운 분위기 연출이 가능하다.

‘골드라인 식기 시리즈’는 총 11종으로 4900원부터 1만 5900원까지 다양한 가격으로 구성했으며, 대표 상품으로 ‘골드라인 유리 접시’, ‘뉴본 골드라인 원형접시’, ‘뉴본 골드라인 커피잔 세트’ 등이 있다.

이외에도 홈파티 분위기를 더해줄 와인 관련 제품도 준비했다. 와인 종류에 맞게 잔을 골라 쓸 수 있도록 4가지로 구성한 ‘룸바이홈 크리스탈 와인잔’을 판매한다. 해당 제품은 독일 스토즐사가 제조한 프리미엄 와인잔으로, 크리스탈 특유의 높은 투명도와 광택으로 고급스러움을 강조, 1만 6900원에서 1만 9900원에 판매한다.

한지현 롯데마트 생활부문장은 “코로나19로 인해 홈파티가 새로운 연말 트렌드로 자리잡으면서 홈파티에 적합한 제품을 기획해 선보이게 됐다”며 “이번 연말은 가족과 함께 집에서 룸바이홈 식기와 와인잔을 활용해 고급스러운 파티 분위기를 연출해보시기 바란다”고 말했다.

