강남구립국제교육원 수험생·취준생 온라인 영어특강 신설

‘글로벌 토크’, ‘어학연수 프로그램’ 등 원어민강사와 화상수업 … 29일까지 수강생 모집

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 지역내 수험생과 대학생·취업준비생을 대상으로 구립국제교육원이 운영하는 맞춤형 온라인 영어 특강을 신설, 29일까지 수강생을 모집한다.

특히 강남구 거주 대입 수험생을 대상으로 글로벌 문화·이슈를 두고 토론하는 ‘글로벌 토크(Global Talk) 특강’을 신설했다.

그룹당 10명으로 제한해 원어민강사가 화상회의 프로그램 ‘ZOOM’을 통해 온라인으로 수업을 진행한다. 총 7회 수업 중 5회 이상 출석 시 수강료 전액이 환급된다.

또 만 19~34세 대학생과 취업준비생을 위한 어학연수 프로그램 ‘지니(GNY) 프로젝트’도 실시된다. 4개 그룹별로 다양한 과제를 수행, 프레젠테이션 기술, 토론 등 상황별 실전 능력을 키울 수 있다.

수강신청은 강남구립국제교육원 홈페이지를 통해 할 수 있다.

자세한 사항은 강남구립국제교육원으로 문의하면 된다.

한편, 강남구는 대한민국 대표 ‘온택트리더’이자 ‘품격 교육도시’의 명성에 걸맞게 원어민강사가 진행하는 어린이 대상 ‘Future Readers Program’을 비롯 다양한 비대면 온라인 프로그램으로 큰 호응을 얻고 있다.

