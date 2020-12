삼성SDS, 국제 유전체 정보분석 경진대회서 1위

[아시아경제 부애리 기자] 삼성SDS가 동형암호 기술로 국제 유전체(게놈) 정보분석 보안경진대회 'iDASH 2020'에서 공동 1위를 차지했다고 20일 밝혔다.

동형암호는 개인정보 등 민감한 정보를 안전하게 보호하기 위해 데이터를 암호화된 상태에서 분석·처리하는 기술이다.

iDASH는 2014년 미국 국립보건원(NIH) 후원으로 시작된 전 세계 유일의 유전체 정보분석 보안경진대회로 매년 글로벌 IT 기업과 대학, 연구기관들이 참가한다.

삼성SDS는 올해 '동형암호기반 암종 분석' 부문에 출전했다. 주최 측에서 제공하는 900여 명의 암호화된 유전체 변이 데이터를 동형암호 기술로 분석하고 암 종류를 예측했다.

전 세계 36개 팀이 참여한 이번 대회에서 삼성SDS는 서울대학교를 비롯한 2개 보안 전문기업과 함께 공동 1위에 선정됐다.

이상욱 삼성SDS 연구소장은 "이번 글로벌 경진대회를 통해 삼성SDS 동형암호 기술의 우수성을 인정받았다"며 "지속해서 기술을 고도화하고 산업현장 활용도를 넓힐 계획"이라고 말했다.

