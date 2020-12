코로나 백신 우선 접종 명단에 의료진 빠졌다?…황당한 실수에 의료진 '시위'

[아시아경제 나한아 기자] 미국 스탠퍼드대학 병원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 우선 접종 명단에서 의료진을 빼는 황당한 실수를 해 전공의들이 항의 시위를 벌였다.

19일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 스탠퍼드 메디컬센터는 화이자 백신 5000회 접종분을 받은 뒤, 먼저 접종해야 하는 전공의와 간호사들을 명단에서 빼고 청소와 식당 서비스직 근로자를 대상으로 선정하는 실수를 범했다.

조사 결과 접종 우선 대상을 시스템을 통해 선정하는 과정에서 오류가 있었던 것으로 나타났다. 나이·업무 영역·부서별 코로나 환자 발생 숫자 등에 따라 코로나 노출 위험도를 점수화해 백신 접종 명단을 작성했는데 부서 순환 근무를 하는 전공의 등은 우선순위에서 배제되는 결과가 나온 것이다.

이 때문에 병원 내 1300명 의료진 중 백신을 맞은 사람은 단지 7명에 불과했다.

이 사실을 접한 코로나 환자 치료를 전담해온 전공의들은 항의 시위를 벌였다. 시위가 이어지자 스탠퍼드 병원은 백신 접종 명단을 작성할 때 실수를 했다며 직접 사과했다.

스탠퍼드 병원은 성명을 통해 "예상치 못한 결과를 초래한 오류를 신속히 해결했어야 했다"라며 백신 접종 명단을 수정하겠다고 밝혔다.

