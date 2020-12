현대차, '브릴리언트 키즈 모터쇼' 디지털 갤러리 오픈

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 키즈 모터쇼 홈페이지에서 '제 5회 브릴리언트 키즈 모터쇼 디지털 갤러리'를 오픈한다고 20일 밝혔다.

올해 '브릴리언트 키즈 모터쇼'에서는 아이들에게 과도한 경쟁심을 유발시킬 수 있는 서열화된 수상 방식 대신 150점의 본상 수상작을 선발했으며, 이중 5점의 특별상과 45점의 우수작을 포함 총 50작품을 선정했다. 해당 작품을 스마트폰, 태블릿 등 모바일기기에서도 쉽게 경험할 수 있는 AR 컨텐츠로 온라인 전시한다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 1,500 등락률 -0.79% 거래량 930,831 전일가 190,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]2770선 강보합 코스피, 외인·기관 매도에 개인 2兆 매수 대응현대차, 주가 18만 9500원.. 전일대비 -0.52%코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지 close 가 주최하는 '브릴리언트 키즈 모터쇼'는 아이들이 상상력으로 그린 자동차를 실제 자동차 모형으로 제작해 관람객들이 직접 타보고 체험할 수 있도록 전시하는 행사다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파를 감안해 아이들의 안전과 편의를 제고하기 위해 작품 접수에서 투표 및 수상자 발표까지 모든 과정을 100% 비대면 방식으로 전환했다.

현대차는 지난 7월 27일부터부터 9월 11일까지 약 6주간 '아이들이 그리는 미래, 우리가 경험하는 미래'를 주제로 어린이들의 상상력을 담은 자동차 그림 8285건을 접수 받았다. 일반인 대상 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 '동물 캡슐 구조 모빌리티', '마린 글램핑 모빌리티' 등 총 50점의 상상 자동차 이야기를 디지털 갤러리 전시 및 상상동화 컨텐츠로도 구성해 키즈 모터쇼 홈페이지에 공개할 예정이다.

특별상 수상작 '동물 캡슐 구조 모빌리티'는 자연 재해를 도와주는 다양한 기능을 가진 모빌리티를 어린아이의 시각으로 현장감 있게 잘 표현한 작품이다. '마린 글램핑 모빌리티'는 바다 속과 밖의 풍경을 다채롭게 표현하며 여행 중의 불편함을 재치 있는 아이디어로 풀어낸 작품이다.

이번 키즈 모터쇼의 심사위원인 김태연 작가는 "아이들이 사회와 환경을 변화시키기 위한 도구로 미래 모빌리티를 인식하고 이를 그림으로 표현한 것이 인상적이었다"며 "아이들의 상상력을 바탕으로 풍성하게 표현된 작품들이 많아져 개인적으로 마음이 따뜻했던 심사였다"고 소감을 밝혔다.

현대차 관계자는 "'브릴리언트 키즈 모터쇼' 와 같은 프로그램을 통해 성장 세대들의 창의력과 상상력을 응원하고 그 꿈을 함께 실현하기 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr