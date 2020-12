'금융과 게임' 손잡다…신한은행-넥슨, 융합 혁신사업 추진

혁신사업 추진을 위한 금융-게임 산업 선도 기업 간 업무협약

양사 협업을 통해 금융과 게임을 융합한 새로운 사업모델 개발

[아시아경제 조강욱 기자] 금융과 게임이 손을 잡았다.

신한은행은 금융과 게임의 융합을 통한 혁신사업을 공동으로 추진하기 위해 ㈜넥슨과 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이날 업무협약은 신한은행의 새로운 ‘오픈 R&D’ 공간인 명동 ‘익스페이스(Expace)’에서 진행됐으며 진옥동 은행장과 넥슨 이정헌 대표는 비대면 화상회의로 업무협약식에 참석했다.

진 행장은 MZ 세대를 주 고객으로 보유하고 있는 게임 업계와의 AI(인공지능) 및 데이터 기반 협업을 위해 판교 소재 넥슨 본사를 직접 찾아 양사 협력과 미래 신사업 발굴을 위한 심도있는 논의를 진행해왔다.

이번 업무협약의 주요 내용은 ▲AI(인공지능) 및 데이터 기반의 신규 사업모델 발굴 ▲금융 인프라 기반 결제사업 추진 ▲금융과 게임을 연계한 컨텐츠 개발 및 공동 마케팅 ▲공동의 미래 사업 추진 등이며 향후 양사의 협력 관계를 강화하고 공동 사업을 추진해 나갈 계획이다.

진 행장은 “이번 넥슨과의 전략적 파트너십을 통해 기존과는 완전히 다른 혁신적 금융 서비스를 제공할 것”이라며 “MZ 세대를 대상으로 게임과 결합된 금융이라는 새로운 고객 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

이 대표는 “신한은행과의 업무협약을 통해 양사의 경쟁력을 강화하는 것은 물론 이용자의 만족도를 더욱 높일 것으로 기대한다”며 “양사의 노하우를 결합한 신규 사업 모델 및 공동 마케팅을 통해 최대의 시너지를 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.

