[아시아경제 박지환 기자] 서울 여의도 NH투자증권 본사 직원 1명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진됐다.

19일 NH투자증권에 따르면 여의도 본사에서 근무하는 A씨가 이날 보건당국으로부터 코로나19 확진 통보를 받았다.

해당 직원은 자녀가 코로나19 확진자의 밀접 접촉자로 분류돼 전날 함께 검사를 받았다가 이날 확진 판정을 받았다. A씨 확진으로 같은 층에서 근무하는 NH투자증권 직원들은 모두 이날 오전 검사를 받았다.

회사 측은 "코로나19 확산으로 업무연속계획(BCP) 체제로 전환해 근무해 왔고, 필수업무 인력들은 5곳의 비상근무지에서 분산근무하고 있어 업무와 영업에는 지장이 없을 것"이라고 밝혔다.

NH투자증권은 지난달 27일에도 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

