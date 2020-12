[아시아경제 박지환 기자] 유엔군사령부는 19일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세 지속 여파로 판문점 공동경비구역(JSA) 견학을 전면 중단한다고 밝혔다.

유엔군사령부는 이날 공식 트위터를 통해 "JSA 내 견학을 포함한 비필수 활동을 전면 중단한다"고 말했다. 이는 한국 국민과 비무장지대에서 근무하는 우리 유엔사 인원들을 보호하기 위해 내려진 조치라는 설명이다.

현재로선 견학 재개 시점은 불투명한 상황이다. 앞서 통일부는 13일 "코로나19 방역 강화를 위한 조치로 판문점 견학을 다음 주부터 잠정 중단하기로 했다"면서 "유엔군사령부와도 협의를 거쳤다"고 밝혔다.

판문점 견학은 지난해 아프리카돼지열병(ASF) 여파와 올해 초 코로나19 상황으로 계속 중단됐다가 지난달 4일 1년여만에 재개됐다.

