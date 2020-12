국민의힘 “변창흠, 저급한 인간관…당장 지명 철회하라”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 19일 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 논란과 관련해 “(변 후보자는) 공유주택 입주자를 ‘못 사는 사람들’로 단정하며 비하했다. '구의역 사고'를 피해자의 부주의 탓으로 치부하며 모욕했다”며 “저급한 인간관이고 박약한 인권의식”이라고 비판했다.

윤희석 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “정권 실세들에게 수의계약으로 일감을 몰아줬고, 직원들을 블랙리스트에 올려 편을 갈랐다”며 “나름 코드를 맞춘 듯하다”며 이같이 말했다.

윤 대변인은 “비정규직을 무기계약직으로 전환할 자리에 지인들을 채용했고, 사장인데도 진주 LH 본사에는 월 7일 근무했다. 기가 막힌 인성”이라며 “기자 간담회를 자청하며 벌인 장관 행세는 작년에 봤던 그 쇼의 재판이다. 어디서 이런 분을 용케도 잘 찾았다”고 지적했다.

윤 대변인은 “엉터리 부동산 정책에 3년 넘게 시달렸다. 이런 무자격자에게 더 고통을 받을 수는 없다”며 “다른 말이 필요 없다. 당장 지명 철회하라”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr