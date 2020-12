국민의힘 "백신 마냥 기다려야만 하나…하루 빨리 접종돼야"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 정부의 백신 확보 현황 발표를 "실망 그 자체"라고 비판하며 "하루 빨리 접종돼야 한다"고 목소리를 높였다.

윤희석 국민의힘 대변인은 19일 논평을 통해 "정부의 존재 이유를 증명해 달라"며 이같이 말했다.

윤 대변인은 "국민이 믿을 건 백신밖에 없는데, 어제 정부가 발표한 '코로나19 백신 확보 현황 및 예방접종 계획'은 실망 그 자체"라며 "열흘 전 발표의 재탕에 불과했고 언제 접종할 수 있을지 확실히 밝히지 못했다"고 지적했다.

그는 "'내년 2, 3월경 공급할 수 있다'는 백신회사 경영진의 구두 약속만 믿고 마냥 기다려야 하는가"라며 "'안전성' 운운하며 여유를 부렸던 안일함의 결과"라고 비판했다.

윤 대변인은 "백신 개발에 동참해 물량을 확보하고 곧바로 자국민들에게 접종하는 외국 정부의 능력이 놀라울 뿐"이라며 "더 적극적으로 매달려야 한다. 우리 국민에게 하루라도 빨리 백신이 접종돼야 한다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr