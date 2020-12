"크리스마스 앞두고 출격"…다음주 분양 1만4129가구 살펴보니

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '동성로SK리더스뷰' 등 전국에서 1만4129가구가 분양에 나선다.

19일 부동산114에 따르면 12월 넷째 주 전국 20개 단지에서 총 1만4129가구(일반분양 9871가구)가 분양을 시작한다. 대구 중구 삼덕동2가 '동성로SK리더스뷰', 대구 중구 서성로1가 '중앙로역푸르지오더센트럴', 충남 아산시 탕정면 '호반써밋그랜드마크' 등이 분양할 예정이다. 모델하우스는 4개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 경기 성남시 고등동 '판교밸리자이', 경기 화성시 봉담읍 '봉담자이라피네', 충남 아산시 신창면 '아산삼부르네상스더힐' 등이 개관을 준비 중이다.

SK건설은 대구 중구 삼덕동2가 5 일원에 '동성로SK리더스뷰'를 공급할 예정이다. 지하 5층~지상 48층, 2개동, 총 335가구 규모로 조성된다. 84㎡(전용면적) 단일면적이다. 단지 내 상업시설인 '동성로 SK리더스뷰애비뉴'도 함께 조성될 예정이다. 단지 주위에는 국채보상운동기념공원과 2·28기념중앙공원이 인접해 있다. 대구지하철 2호선 경대병원역, 1호선 중앙로역, 1·2호선 환승역 반월당역을 도보로 이용할 수 있다. 대구 핵심 상권인 동성로가 가깝다.

호반건설과 호반산업은 충남 아산시 탕정면 갈산리 일대 5개 블록 내 '호반써밋그랜드마크'를 분양한다. 전 가구가 59~84㎡로 구성되며 5개 단지, 3027가구에 달한다. 삼성디스플레이시티1과 가깝고 삼성디스플레이시티2, 탕정지구(산단지원시설), 탕정테크노 일반산업단지 등 각종 산업단지들이 추가 개발되고 있어 배후수요가 더욱 증가할 것으로 기대된다. 단지 인근에 1호선 탕정역이 예정돼 있고, KTX·SRT 천안아산역이 가깝다. 이순신대로가 연접해 있고 아산~천안간 고속도로가 개통예정이다.

GS건설은 경기 성남시 고등지구 C1·C2·C3블록에서 '판교밸리자이'를 분양한다. 아파트 60~84㎡, 350가구와 오피스텔 59~84㎡, 282실 등으로 구성된다. 대왕판교로, 용인서울고속도로, 분당내곡간고속화도로를 이용해 강남과 송파, 판교 등으로 빠르게 이동할 수 있다. 판교테크노밸리와 조성 중인 판교 제2, 3테크노밸리가 인접해 있다. 현대백화점 판교점, 롯데마트 판교점, H스퀘어, W스퀘어 등이 가깝고 상적천 및 대왕저수지와 단지 옆 공원용지 등이 인접해 있다. 교육시설로는 왕남초등학교가 가깝다.

