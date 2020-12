17일 서울 중구 서울광장에 마련된 임시선별진료소에서 의료진이 채취한 서정협 서울시장 권한대행 검체로 코로나19 신속항원검사를 하고 있다. 결과창 C선에만 줄이 나타나면 음성, C선과 T선에 모두 줄이 뜨면 양성이다./김현민 기자 kimhyun81@

