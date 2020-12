나경원 “文대통령, 좋은 백신 확보해야…‘尹 내치기’ 할 한가한 때 아냐”

“정부, 여야, 기업 모든 채널 가동해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 17일 문재인 대통령을 향해 “지금 ‘윤석열 내치기’, ‘쇼룸 공공임대 방문’ 같은 것이나 할 한가한 때가 아니다”라며 “좋은 백신 확보를 위한 역량 결집의 최고 책임자가 바로 대통령이다. 대통령의 역할에 제발 충실해주기 바란다”고 밝혔다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “가장 안전한 백신을 확보하기 위해 모든 역량을 기울여야 한다”며 “정부는 물론 여야, 기업까지 모든 채널을 가동해 백신 확보에 주력해야 한다. 저 역시 미약한 힘이나마 보태고 싶은 마음”이라며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 타격만큼이나 우려되는 것이 바로 백신 포비아에 따른 혼란”이라며 “안전성과 효과가 확실히 입증되지 않은 백신을 서둘러 도입해 접종하다 혹시라도 불미스러운 일이라도 발생한다면 국민들의 불신은 걷잡을 수 없이 커질 것”이라고 지적했다.

나 전 원내대표는 “문재인 정부 당국이 미국 FDA의 승인 여부 상관없이도 백신을 접종시킬 수 있다는 식으로 후퇴한 입장을 내놨다. 전문가들은 아연실색하고 있다”며 “물론 미국 FDA가 만능이라는 뜻은 아니다. 백신에 대한 국민적 기대도 모르는 바 아니다. 우리 식약처와 전문가들의 역량도 매우 우수하다고 생각한다. 그러나 세계적으로 까다롭기로 유명한 FDA의 승인을 받은 백신을 도입하는 것이 여러 가지로 국민을 안심시킬 수 있고, 혹여나 있을 부작용을 최소화할 수 있는 길이라는 데에는 그 누구도 이견을 제기하기 어렵다”고 덧붙였다.

나 전 원내대표는 “화이자는 지난 11일에 FDA 승인을 얻었고 모더나도 곧 승인이 나올 것이라는 예측이 우세하다”며 “한편 정부 당국이 1000만 명분을 선구매 계약 형식으로 확보했다는 아스트라제네카의 백신은 FDA 승인이 늦어지고 있다. 분명 뭔가 이유가 있을 것이다. 벌써부터 국민들 사이에서는 불신이 퍼지고 있다”고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “모 의학 전문 언론은 정부 당국에서 화이자·모더나 백신 구입을 검토조차 하지 않은 것으로 보인다는 보도를 냈다. 당초 순조롭게 계약이 진행되고 있다는 정부 발표에 대한 의구심을 갖게 만든다”며 “아스트라제네카가 FDA 승인을 받는다면 다행이겠으나 그러지 못할 경우에는 우리 국민들도 화이자·모더나 백신을 맞을 권리가 있다. 정부는 최대한 안전한 백신을 확보하기 위해 최선의 노력을 다해야 한다”고 말했다.

나 전 원내대표는 “자칫 서두르다 일을 더 그르칠 수 있다”며 “굳이 정부가 내년 3월을 특정하는 것에 매우 불순한 정치적 의도가 깔려 있다는 지적도 나온다. 충분히 그러고도 남을 정권이니 얼마든지 나올 법한 의심”이라고 밝혔다.

