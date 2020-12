文대통령 "빠르고 강한 경제회복에 정책수단 집중"

'2021년도 경제정책방향 보고' 확대 국민경제자문회의 주재

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 17일 '빠르고 강한 경제 회복'을 내년도 경제 정책 방향의 핵심 기조로 제시하면서 "재정·금융 등 정책 수단을 집중해 기업들과 함께 민생경제의 확실한 반등을 이뤄내겠다"고 말했다.

문 대통령은 이날 오전 서울 대한상공회의소에서 '2021년도 경제정책방향(경방) 보고'를 연계한 확대 국민경제자문회의를 주재하면서 이같이 말했다. 아울러 '선도형 경제 도약'을 강조하며 범정부 차원의 총력 대응을 주문했다.

올해 경방 보고는 경제장관회의를 연계해 개최됐던 예년과 달리, 문 대통령이 직접 의장을 맡고 있는 국민경제자문회의와 함께 이뤄졌다.

국민경제자문회의는 헌법에 근거해 설치된 중요 경제 정책 수립에 관한 대통령 자문기구다. 회의 장소도 청와대가 아닌 대한상의에 마련됐다. 청와대 관계자는 "우리나라 상공의 태동과 발전을 함께한 대한상의에서 회의를 진행하는 것은 '경제 회복 의지를 결집한다'라는 상징성이 있다"고 설명했다.

참석 대상 역시 대폭 확대했다. 경방 보고를 위한 회의로는 처음으로 정세균 국무총리, 이낙연 더불어민주당 대표가 참석했다. 아울러 박용만 대한상의 회장, 김기문 중소기업중앙회장 등 주요 경제단체장, 이제민 국민경제자문회의 부의장을 포함한 민간위원들도 배석했다. 민간과 정부가 합심해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 민생경제 위기를 빠르게 회복하겠다는 의지로 풀이된다.

이날 회의에서는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 '2021 경제정책방향'을 발표한 데 이어 '빠르고 강한 경제 회복' 및 '선도형 경제로의 대전환'을 주제로 토론이 진행됐다.

