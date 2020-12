[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 양산부산대학교병원은 직업환경의학과 강동묵 교수가 온라인으로 진행된 제64차 대한직업환경의학회 가을 학술대회 및 정기총회에서 차기 18대 회장으로 선출됐다고 17일 밝혔다.

강 교수는 지난 2013년 세계근골격계 질환 예방학회 학회장과 근로자건강센터장 및 석면 환경보건센터장을 역임한 바 있다. 현재 석면 관련 직업 환경성 질환에 관한 예방 연구를 진두지휘하고 있다.

향후 대한직업환경의학회 차기 18대 회장으로서도 직업병이나 환경성 질환 등 근로자와 지역주민의 건강 보호와 증진을 위한 조사, 연구와 함께, 직업 환경성질환, 산업보건 그리고 환경보건 분야의 제도개선을 주도해 나갈 것으로 기대된다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr