'신축년 첫 해' 서울은 7시47분에 뜬다

2021년 첫 해 일출, 서울 오전 7시47분 감상

2020년 마지막 해 일몰, 서울 오후 5시24분

[아시아경제 황준호 기자] 내년 첫 해가 1월1일 오전 7시47분에 뜬다. 서울에서 첫 해 일출을 감상할 수 있는 시각이다. 독도에서는 이보다 빠른 7시26분부터 신축년 새 해를 맞을 수 있다. 한국천문연구원은 주요 지역의 올해 마지막 날 일몰시각과 내년 첫 날 일출시각을 17일 발표했다.

첫 해 일출, 1월1일 아침 7시26분



우리나라의 동쪽 끝, 독도에서 내년 첫 해를 감상할 수 있는 시각은 7시26분이다. 5분 뒤부터는 울산 간절곧, 방어진을 시작으로 내륙에서도 일출을 볼 수 있다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 집 근처에서 일출을 감상할 생각이라면 7시50분 전에는 집 밖을 나서야 한다. 주요 지역별 일출 시각은 서울 7시47분, 인천 7시48분, 대전 7시42분, 대구 7시36분, 광주 7시41분 부산 7시32분 등으로 예정돼 있다.

일출시각은 해발고도 0m를 기준으로 계산된 시각이다. 고도가 높을수록 일출시각이 빨라져 해발고도 100m에서의 실제 일출시각은 발표시각에 비해 2분 가량 빠를 것으로 예상된다. 일출은 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때를 말한다.

올해 마지막 일몰, 12월31일 오후 5시40분



다사다난했던 2020년 마지막 해는 31일 오후 5시30분 이전에 감상할 수 있다. 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 5시40분까지 지는 해를 볼 수 있고, 육지에서는 전남 진도의 세방낙조에서 5시35분까지 볼 수 있다. 주요지역 별 일몰 시각은 서울 5시24분, 인천 5시25분, 대전 5시25분, 대구 5시22분, 광주 5시31분, 부산 5시22분 등이다. 일몰이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미한다.

기타 지역의 일출·몰 시각은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관에서 찾아볼 수 있다.

