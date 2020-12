美 화이자 백신, 운송 도중 온도유지 실패로 반송..."온도 너무 내려가"

배송 도중 영하 92도까지 온도 급락

미 보건당국, 화이자와 안전성 여부 검토

[아시아경제 이현우 기자] 화이자가 출시한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 중 일부가 수송 도중 온도유지에 실패해 반송된 것으로 알려졌다. 앞서 화이자 백신은 영하 70도 이하 상태를 유지해야하는 까다로운 배송 조건으로 여러 배송문제가 발생할 것으로 우려된 바 있다. 미 보건당국은 화이자와 함께 안전성 여부를 검토할 계획이라 밝혔다.

16일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면 미국 코로나19 백신 개발 및 배송프로그램인 '초고속작전' 최고운영책임자(COO) 구스타프 퍼나 육군대장은 이날 언론브리핑에서 "캘리포니아와 앨리배마에서 수송 중이던 화이자 백신 중 일부 운송용 상자의 온도가 적정수준인 영하 70보다 낮은 영하 92도까지 떨어져 화이자로 반송했다"며 "온도유지에 문제가 생긴 백신은 트럭에서 불출하지 않고 곧바로 화이자로 반납했으며 대체물량을 받아 보냈다"고 밝혔다.

화이자 백신은 mRNA 항체 기반으로 만들어진 백신으로 운송과정에서 영하 70도 이하의 온도를 유지해야 약효가 보장된다. 그러나 이보다 과도하게 낮은 온도에서는 효능과 안전성 여부가 규명된 바 없다. 퍼나 대장은 "질병통제예방센터(CDC)와 식품의약국(FDA)에서 공동으로 백신 안전성에 대한 조사에 착수할 것"이라고 덧붙였다. 이날 반송된 것은 운반용 상자 2개 분량으로 하나의 상자에는 약 975회분의 백신이 담기는 것으로 알려졌다.

운반용 상자의 온도가 과도하게 내려간 원인은 아직 알려지지 않은 상태다. 화이자 또한 관련 질문에 대해 답하지 못하고 있다. 화이자 백신은 앞서 접종 승인 이전부터 영하 70도를 유지해야하는 배송과정에서 문제가 생길 수 있다는 우려들이 나온 바 있다. 병원ㆍ요양원 컨설팅업체 프리미어의 소우미 사하 부사장은 CNBC와의 인터뷰에서 "그렇게 낮은 온도는 보건 시스템에서 전례가 없는 완전히 새로운 영역"이라며 "온전한 상태를 유지하면서 백신을 배포하는 것은 새로운 도전"이라고 말했다.

