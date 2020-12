SK, 佛 바이오 CMO '이포스케시' 인수 추진

[아시아경제 황윤주 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 3,500 등락률 -1.43% 거래량 213,065 전일가 244,500 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담 close 가 프랑스의 바이오 원료의약품 위탁생산(CMO) 업체인 '이포스케시'(Yposkesi) 인수를 추진한다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 3,500 등락률 -1.43% 거래량 213,065 전일가 244,500 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담 close 는 비상장 자회사인 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 3,500 등락률 -1.43% 거래량 213,065 전일가 244,500 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담 close 팜테코를 통해 프랑스 이포스케시의 경영권을 인수하기 위한 초기 단계 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 지분 인수 규모와 가격은 협상 중이다.

이포스케시는 2016년 설립된 CMO 업체로 유전자·세포 치료제 분야에 특화된 기술력을 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 이번 인수를 마무리하면 CMO 사업의 세 번째 글로벌 인수·합병(M&A)이 된다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 3,500 등락률 -1.43% 거래량 213,065 전일가 244,500 2020.12.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다"10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담 close 는 미국, 유럽, 아시아 주요 거점별로 합성·바이오 의약품 CMO 사업의 밸류체인(가치사슬)을 완성하겠다는 전략에 따라 2017년 글로벌 제약사 BMS의 아일랜드 스워즈 공장을 인수했고, 2018년에는 미국 앰팩을 사들였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr