[아시아경제 이창환 기자] 독일에서 하루에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 사망한 사람의 숫자가 역대 최다로 나타났다.

16일 외신에 따르면 독일의 일일 코로나19 사망자 수는 952명으로 나타났다. 이는 지난 3월 독일에서 코로나19가 발생한 이래 일일 사망자로는 가장 많은 숫자다.

독일은 최근 코로나19 확진자가 급증하면서 이날부터 내달 10일까지 강화된 봉쇄 조치를 적용했다. 이에 슈퍼마켓과 약국, 은행 등 필수 업종 상점만 문을 열고 대부분의 상점과 학교는 문을 닫는다.

독일은 지난달 술집, 식당 문을 닫는 부분 봉쇄를 도입했으나 코로나19 2차 유행을 억제하는 데 실패하자 조치를 강화했다.

