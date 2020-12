"대통령 갔던 임대주택 두 곳, 인테리어에만 4000만원"

[아시아경제 서소정 기자] 문재인 대통령이 최근 방문한 공공임대주택 두 곳은 한국토지주택공사(LH)가 4000만원 넘게 들여 인테리어를 진행한 곳이라는 지적이 나왔다.

16일 국민의힘 김은혜 의원이 LH에서 제출받은 자료에 따르면 문 대통령이 지난 11일 방문한 경기도 화성시 소재 공공임대주택 두 곳에는 인테리어 비용으로 4290만원(가구 집기 포함)이 지출됐다.

김 의원이 '대통령 방문을 위해 지출된 예산 일체'를 요구하자 LH는 세부항목없이 "행사 대행 용역 계약금액 4억1000만 원(행사종료 후 정산 예정)"이라고 밝혔다.

이 공공임대주택 단지에선 벽면 곰팡이, 누수 등 하자 민원이 거의 매월 한 건꼴로 접수됐다.

논란이 커지자 국토부와 LH는 문 대통령이 방문한 집들은 '본보기용 주택'으로, 구조변경이나 인테리어 시공은 없었고 가구·집기도 잠시 빌린 것이라고 해명했다.

용역 계약금 4억5000만원에 대해서는 해당 주택만을 대상으로 한 게 아니라, 공공임대주택 설계공모전 당선작 모형과 홍보 영상물 제작 등을 합친 비용이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr