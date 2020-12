[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 중랑구 <5급 승진> ▲ 마을협치과 곽보천 ▲ 일자리창출과 김종필 ▲ 행정지원과 김천이 ▲ 도시안전과 이기철 ▲ 묵제1동 이만영 ▲ 세무1과 임종춘 ▲ 사회복지과 박광희

