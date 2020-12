한-콜롬비아 고위정책협의…통상·투자·보건·국방 등 실질협력 제고

코로나19 이후 중남미 국가와 첫 고위급 정책협의회

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 제1차관이 16일 프란시스코 하비에르 에체베리 라라 콜롬비아 외교차관과 제3차 한-콜롬비아 고위정책협의회를 화상으로 개최했다.

이번 회의는 코로나19 이후 최초로 개최되는 중남미 국가와 고위급 정책협의회다. 양측은 코로나 이후 시대 ?통상·투자, ?보건·의료, ?정보통신기술(ICT)·과학기술, ?친환경·국방 기반시설 등 다양한 분야의 실질협력 제고 방안에 대해 폭넓게 논의했다.

최 차관은 콜롬비아가 중남미 유일의 6.25 전쟁 참전국이자 우리의 중남미 핵심 협력국으로 양국이 혈맹 관계를 바탕으로 실질협력을 지속적으로 발전시켜 왔다고 평가하면서 코로나19 상황에서도 양국 정상 간 통화 등 활발한 외교가 이루어진 만큼 코로나19 이후에도 계속 협력관계를 확대해 나가자고 밝혔다.

에체베리 차관은 양국 관계 발전을 위한 이반 두케 콜롬비아 대통령의 높은 관심과 의지를 전달하고, 코로나19 위기 및 최근 허리케인 피해 대응을 위한 한국의 협력과 연대에 각별한 사의를 표명했다.

최 차관은 양국 간 코로나19 대응 협력을 보다 높은 수준의 보건 협력으로 발전시키기 위해 양국 간 보건협력협정 체결과 콜롬비아의 국제백신연구소[IVI] 가입을 제안했고 에체베리 차관은 적극 협력하겠다고 답변했다.

아울러 교역 확대에 대한 논의도 테이블에 올랐다. 최 차관은 내년 발효 4년차를 맞는 한-콜롬비아 자유무역협정(FTA)이 양국 간 교역 확대에 크게 기여해왔다면서 콜롬비아가 내년도 의장국을 수임하는 태평양동맹에 한국이 준회원국으로 가입할 수 있도록 원활한 협조를 요청했다.

이에 에체베리 차관은 자유무역협정을 통한 콜롬비아 농산물의 한국 수출 확대와 함께 한국기업들의 대 중남미 진출교두보로서 콜롬비아 투자 진출 확대를 요청했다.

최 차관은 특히 코로나19 이후의 미래성장 동력으로서 우리 정부의 한국판 뉴딜종합정책과 콜롬비아 두케 대통령의 ?오렌지경제, ?콜롬비아와의 약속 정책 간에 협력 가능성이 크다고 강조하고, 콜롬비아의 디지털 전환, 친환경 기반시설 구축 등 분야에서 실질 협력을 확대해 나가자고 강조했다. 에체베리 차관은 최 차관의 제안을 환영하고, 우수한 경험과 기술을 가진 한국 기업들의 참여를 통해 세관 현대화사업, 보고타시 하수처리장 플랜트사업 등 각종 콜롬비아 국책사업들이 성공적으로 이루어지기를 희망했다.

아울러 에체베리 차관은 우리 해군의 퇴역함 2척 양도 등 양국 간 국방협력을 평가하고, 기술이전과 공동생산 등 호혜적인 국방산업 협력으로 발전되어 나가기를 기대한다고 밝혔다. 이어 최 차관은 내년 콜롬비아의 한국전 참전 70주년을 앞두고 콜롬비아 한국전 참전용사들의 미수습 유해 발굴을 위한 협의가 신속히 진행되기를 기대하고, 콜롬비아 국방인프라 시설 구축 등에서도 협력이 확대되기를 희망한다고 말했다.

한편 최 차관은 ‘한반도 평화 프로세스’를 위한 우리의 노력을 설명했고 에체베리 차관은 이에 대한 지지 의사를 밝히며서 콜롬비아 내 베네수엘라 난민에 대한 우리 정부의 인도적 지원에 대해서도 사의를 표명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr