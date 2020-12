[종합] "밥알이 왜?" 유튜버 허위방송…문닫은 간장게장집 "황당하고 억울" 靑 청원

[아시아경제 김봉주 기자] 70만명에 달하는 구독자를 보유한 유튜버가 허위 방송을 해 재사용 논란에 휩싸인 대구의 한 간장게장 집이 "유튜버의 갑질과 횡포를 법과제도로 막을 수는 없는지, 너무 답답하다"며 국민청원을 올렸다.

지난 15일 청와대 국민청원 게시판에는 '유튜버의 허위사실 방송으로 자영업자가 피해를 보지 않게 법과 제도를 만들어주세요'라는 글이 올라왔다.

식당을 운영하는 자영업자라고 자신을 소개한 청원인은 "자신의 매장에서 재사용을 하고 있지 않다"면서 "유튜버의 갑질과 횡포를 법과 제도로 막아 달라"고 호소했다.

청원인은 "간장게장 무한리필 전문점으로 성실하게 장사를 시작해서 어느 정도 대구의 지역 맛집으로 자리매김하던 중 너무나 황당하고, 억울한 일을 겪게 되어 말씀드린다"고 적었다.

이어 "어느 날 갑자기 맛집 유튜버라는 사람이 식당에 와 촬영했고, 며칠 뒤 '음식을 재사용하는 무한리필 식당'이라는 영상을 올렸다"면서 "그 영상으로 저희 매장은 음식을 재사용하는 식당으로 낙인 찍혀 버렸다"고 전했다.

그러면서 "사실이 아님을 해명하기 위해 영상에 '저희 매장은 음식 재사용을 결코 하지 않는다'는 것과 유튜버가 오해할 수도 있는 부분에 대한 해명 글을 보냈다"고 밝혔다.

청원인은 이어 "(해당 유튜버가) 폐쇄회로(CC)TV도 다 보여드릴 수 있다는 내용의 댓글을 작성했음에도 불구하고 해명 글을 다른 사람들이 볼 수 없게 차단·삭제해 버렸다"고 주장했다.

앞서 지난 7일 유튜버 '하얀트리'는 간장게장 무한리필 식당 관련 영상에서 음식 재사용 의혹을 제기했다. 그는 영상에서 "리필 받은 간장게장 위에 밥알이 올려져 있었다"고 주장했다. 영상에는 식당 상호명이 적힌 메뉴판이 노출되기도 했다.

하지만 이후 유튜버가 발견한 밥알은 그가 먹고 있던 간장 소스를 리필한 게장에 붓는 과정에서 들어간 것임이 밝혀졌다.

논란이 커지자 해당 유튜버는 관련 영상을 삭제한 뒤 지난 11일에는 해명 영상을 올렸다. 유튜버는 영상에서 "현장에서 적극적으로 밥알이 나온 이유에 대해 피드백을 요청드렸어야 하는데 그러지 못해 사장님에게 잘못을 저질렀다"며 사과했다.

이와 관련해 청원인은 "유튜버가 사과 영상을 올렸지만, 매장의 피해를 복구하기 위한 영상이 아닌 유튜버 본인의 이미지 관리밖에 안 되는 영상"이라고 지적했다.

그러면서 "저희 매장에는 수많은 욕설, 항의, 조롱 등 입에 담지 못할 내용의 전화가 빗발쳤다"며 "포털 사이트 및 커뮤니티 들에서 악플들이 난무해 정신적 고통으로 인해, 결국 영업을 중단하게 됐다"고 토로했다.

청원인은 끝으로 "1년여간 코로나도 극복하면서 성실하게 운영한 매장을 한 유튜버의 허위 영상 하나로 문을 닫게 된 이 상황이 너무나도 억울하다"면서 "자영업자들이 마음 편하게 장사에만 전념할 수 있도록 법과 제도를 마련해 줄 것을 청원한다"고 적었다.

