[아시아경제 금보령 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,000 등락률 +0.92% 거래량 289,619 전일가 108,500 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 4067억원 규모 LNG 운반선 2척 공사수주 계약 체결한국조선해양, 1조원 규모 LNG·VLCC 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 은 종속회사인 현대삼호중공업이 산업설비 사업부문을 단순·물적분할하기로 결정했다고 16일 공시했다.

분할 후 존속회사인 현대삼호중공업은 선박 건조업을, 분할설립회사인 현대인프라솔루션(가칭)은 산업설비 제조업을 주요사업으로 한다.

분할 기일은 내년 5월3일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr