그랜드코리아레저, 어려운 이웃돕기 연탄 1만8750장 기부

[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 16,750 전일대비 150 등락률 -0.89% 거래량 442,046 전일가 16,900 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 그랜드코리아레저, 서울 금천구 외국인 근로자에게 마스크 기부그랜드코리아레저, 2020년 공공기관 청렴도 2등급 달성 그랜드코리아레저, 2년 연속 '지역사회공헌 인정기업' 선정 close )는 16일 서울 노원구 서울연탄은행에 어려운 이웃들을 돕기 위한 연탄 1만8750장을 기부했다고 밝혔다.

이 연탄은 서울 노원구 80가구(약 130명), 부산 부산진구 40가구(약 70명) 등 어려운 이웃 120가구에 가구당 150장씩 전달될 예정이다.

허기복 밥상공동체연탄은행 대표는 "달동네 주민들은 겨울철 난방비가 부담돼 연탄 기부에 전적으로 의지하는 경우가 많다"며 "서울과 부산 어려운 이웃들을 위해 연탄을 기부해준 그랜드코리아레저에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이형호 GKL 혁신경영본부장은 "앞으로도 공기업으로서 소외된 이웃을 보듬고 사회적 가치를 실현하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr