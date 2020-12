대한항공 노사, 올해 임금동결 합의

가정의 달 상여금 이달 지급…"MRO 매각설은 사실무근"

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공 노사가 올해 임금동결에 합의했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 고통 분담 차원에서다.

16일 업계에 따르면 대한항공 노사는 논의를 통해 지난 14일 올해 임금동결, 현행 단체협약 유지에 합의했다. 또 노사는 내년 6월까지 6개월간 올해와 같은 조건으로 휴업하기로도 협의했다.

아울러 노사는 앞서 지급되지 않은 가정의 달 상여금(50%)을 오는 21일 지급키로 했고, 코로나19 영향으로 지연된 직원 승격(승진) 역시 최대한 빠른 시일 내 진행하기로 했다.

이번 협상에선 일각서 제기되는 항공정비(MRO) 사업부 매각설도 도마 위에 올랐다. 사측은 이에 대해 "검토한 바 없다, 사실무근"이라고 노조에 설명했다.

