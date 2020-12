함평군의회, 군정질문·답변 서면으로 대체한다

[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군의회(의장 김형모)는 군정현안에 대한 2020년도 군정질문·답변을 서면으로 대체 실시한다고 16일 밝혔다.

2020년도 군정질문·답변은 오는 21~23일 계획된 제264회 함평군의회 임시회에서 실시하기로 했다.

코로나19 위기 상황에 따라 정경임 의원 제안으로 군의원 전원(7명)이 찬성해 서면으로 대체하기로 결정했다.

군정질문은 빛그린 국가산업단지 추진, 사포관광지 개발사업,소상공인 지원 관련 등 함평군의 주요 정책사업과 민생현안에 관한 37건의 심도 있는 질문이 예정돼 있다.

김형모 함평군의회 의장은 “집행부의 성실한 답변과 의원들의 적극적인 의견제시 및 검토를 통해 주요 정책이 군민의 뜻에 합당하게 시행될 수 있도록 의회와 집행부가 다 같이 노력해 달라”고 말했다.

한편, 2020년 군정질문·답변서는 추후 함평군의회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr