김종인 “尹 징계, 상식에 어긋나…구차한 방법 동원”

“공수처, 무소불위 땐 어떻게 통제하나”

윤석열 정계진출 “별로 관심 없다”

‘공정 임대료’ 주장엔 “정상적이지 않아”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 16일 윤석열 검찰총장이 법무부 검사징계위원회로부터 정직 2개월 처분을 받은 데 대해 “처음부터 너무나 상식에 어긋나는 징계위가 구성이 돼서 이미 결론을 내놓고서 논의되지 않았나”라고 비판했다.

김 위원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “문재인 대통령이 검찰총장을 임명하는 과정에서 살아있는 권력에 대해서도 조금도 늦추지 말고 엄하게 수사에 임하라고 했고, 그 지시사항을 윤 총장이 성실하게 수행했기 때문에 결국 오늘날 어려움을 겪게 된 단초가 되지 않았나”라며 이같이 말했다.

김 위원장은 “윤 총장에 대해 대통령이 자기가 마음에 들지 않고 못마땅하게 생각하면 총장을 불러서 이제 물러나줬으면 좋겠다고 처리를 했으면 지금 같은 구차한 방법을 동원하지 않아도 얼마든지 해결할 수 있는 사항”이라며 “마치 대통령과 윤 총장이 서로 소송하는 모습이 과연 국민에 어떻게 비춰질 것인가 냉정한 판단으로 봐줬으면 한다”고 지적했다.

김 위원장은 “문 대통령이 국무회의 석상에서 검찰이 너무 무소불위라 공수처가 필요하다고 했는데, 공수처가 무소불위로 나왔을 적엔 어떤 방법으로 견제하고 통제할 것인가”라며 “대통령이 일방적으로 인사를 하는 공수처장 데리고서 과연 정치적 중립을 지킬 수 있느냐는 얘기”라고 밝혔다.

김 위원장은 윤 총장의 정계 진출 가능성에 대해서는 “윤 총장 개인에 달려있는 것”이라며 “별로 관심도 없고 얘기할 필요가 없다”고 말했다.

김 위원장은 '공정 임대료' 주장에 대해서는 “정부가 명령으로 가격 결정에 참여하는 것이 정상적이라고 보지 않는다”고 밝혔다.

