'메리 K-마스'…라이브커머스로 최대 50% 세일 시작

9일간 총 49회 방송, 배송비 지원…구매인증 등 경품 행사도

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 오는 19일부터 개최되는 '메리 K-마스 라이브 마켓' 행사에서 진행될 라이브커머스 일정을 발표하고 연말 크리스마스 시즌을 맞아 우수 중소·소상공인 상품들을 대상으로 최대 50% 할인 행사에 들어간다고 16일 밝혔다.

라이브커머스는 행사기간인 19일부터 27일까지 9일 간 총 49회에 걸쳐 진행되며 소상공인 전용 공적 플랫폼인 '가치삽시다'와 네이버, 카카오, 위메프, 티몬, 11번가, 롯데, 그립(Grip) 등 7개 민간 협업 채널에서 동시에 방송·판매된다. 유튜브 '가치삽시다 티브이(TV)' 채널에서도 시청할 수 있다.

민관이 협업해 방송 송출뿐만 아니라 다양한 상품도 준비했다. 온라인 국민선정을 통해 뽑은 상품과 함께 민간 전문가의 추천을 받은 상품, '브랜드K'와 같은 우수 중소·소상공인 상품들도 포함됐다. 상품군은 크리스마스 시즌과 어울리는 것들을 중심으로 식품, 생활·주방용품, 의류와 악세사리 등으로 구성됐으며 최대 50% 할인과 함께 무료 배송 등 혜택이 제공된다. 라이브커머스 도중 구매인증을 하거나 댓글을 남기면 추첨을 통해 경품으로 판매 상품을 하나 더 주는 이벤트도 실시할 계획이다.

박영선 중기부 장관은 "올해 '대한민국 동행세일'을 시작으로 '가치 데이(Day) 라이브커머스'를 정기운영하면서 온라인 시장에서 우수 중소·소상공인 상품의 성공 가능성과 경쟁력을 확인했다"면서 "코로나19로 인해 어려운 상황 속에서 중소·소상공인이 비대면 판로를 개척해 극복하는 데 실질적인 도움이 되도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

