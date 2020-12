바로고, 아리따움에 2시간 내 배송 서비스 제공

전국 아리따움 매장 570여 곳에 배송 서비스 제공…추후 확대 계획

[아시아경제 김철현 기자] 배달대행 서비스 바로고가 아모레퍼시픽의 뷰티 편집숍 '아리따움'에 2시간 내 배송 서비스를 제공한다. 바로고(대표 이태권)는 16일 '아리따움'과 배송 대행 계약을 체결, 단독으로 서비스를 제공한다고 밝혔다. 바로고는 아리따움의 당일 배송 서비스 '오늘도착' 주문 건에 대한 배송을 수행한다.

주문은 아리따움 온라인몰과 모바일 앱에서 가능하며, 아리따움 모바일 앱을 포함한 온라인몰에서 판매하는 모든 제품이 당일 배송된다. 현재 바로고는 전국 아리따움 매장 570여 곳에 배송 서비스를 제공 중이며, 추후 배송 가능 매장을 확대해 나갈 계획이다.

바로고 관계자는 "코로나 19 여파로 뷰티 제품 역시 오프라인 구매에서 온라인 구매로 빠르게 전환되면서 ‘배송’이 핵심 키워드로 떠오르는 추세"라며 "비음식군 배달 수요 증가와 함께 올해 12월 배달 수행 건수가 역대 최고치를 기록할 것으로 전망된다"고 말했다.

