[아시아경제 이정윤 기자]서울 강남구에 위치한 KT강남지사에서 화재가 발생해 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다.

16일 소방 당국에 따르면 전날 오후 11시 12분께 강남구 역삼동의 KT강남지사 지하 3층에서 화재가 발생했다. 이 불로 현장 작업자 등 13명이 대피했으나 다행히 인명 피해는 없었다.

소방 당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령하고 소방차 등 장비 35대와 인력 115명을 투입해 16일 오전 2시 58분께 불길을 잡았다. 현재는 대응 1단계를 해제하고 잔불을 정리하고 있다.

경찰과 소방 당국은 리튬이온전지에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.

