교육부 "내년도 1학기 EBS 교재 무상 지원 받으세요"

교육급여 수급자까지 확대

검정고시·홈스쿨링 학생도 가능

[아시아경제 공병선 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 교육격차를 해소하기 위해 한국교육방송공사(EBS) 교재 무상 지원 대상을 확대하기로 했다.

교육부는 16일 EBS와 함께 2021학년도부터 EBS 교재 무상 지원 대상자를 교육급여 수급자까지 확대하겠다고 밝혔다.

지원 대상자 확대로 인해 약 3만7000명이 추가적으로 혜택을 볼 것으로 예상된다. 현재 생계·의료급여 수급 가정 고교 8만명에 지원을 받고 있으며 교육급여 수급자까지 범위를 확대하면서 약 12만명까지 늘어날 것으로 교육부는 보고 있다.

아울러 교육부는 고교 재학생 뿐만 아니라 검정고시 준비생, 재택교육(홈스쿨링) 학생까지도 신청할 수 있도록 지원 범위를 확대했다. 개별 신청을 한 학생 외에도 소외계층 및 학교 밖 청소년에게도 지원하기 위해 사회복지공동모금회 등 복지기관과 협력체계를 구축할 계획이다.

교육부는 교재를 지원 받은 학생이 자기주도적 학습을 할 수 있도록 맞춤형 학습 관리 서비스(듀냐학습관리 서비스)도 별도로 지원할 예정이다. ‘듀냐학습관리 서비스’는 EBS가 제공하는 학습지도 서비스로 주간 학습계획표와 상시 기획 행사 등을 진행한다.

내년도 1학기 1차 무상 교재 신청은 오는 17일부터 1월 31일까지 EBSi 누리집에서 신청할 수 있다. 교육부 관계자는 "여러 기관들과 협의해서 최대한 많은 학생들이 지원을 받을 수 있도록 적극적으로 홍보하겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr