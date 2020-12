로지텍, 아이패드 에어 4 키보드 케이스 '폴리오 터치' 출시

별도 충전 필요 없고 애플펜슬 보관 가능

타이핑·스케치·북모드 등 지원…각도 조절도

[아시아경제 한진주 기자] 로지텍이 아이패드 에어 4세대용 키보드 케이스 '폴리오 터치'를 출시했다.

로지텍코리아는 14일 아이패드 에어용 로지텍 폴리오 터치를 쿠팡에서 사전 판매하고 구매인증 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 구매 인증 이벤트에 응모하면 신세계 모바일 상품권 1만원권을 증정한다.

로지텍 폴리오 터치는 트랙패드가 탑재돼 노트북처럼 다재다능하게 활용할 수 있는 키보드 케이스다. 스마트 커넥터를 통해 호환돼 즉각 연결·작동된다. 아이패드 에어에서 직접 전원을 공급 받기 때문에 별도 충전이 필요 없다.

타이핑 모드, 보기 모드, 스케치 모드, 북 모드 등 총 4가지 모드를 지원한다. 킥스탠드는 사용 환경에 맞게 20도에서 60도까지 조절 가능하다. 키보드 상단에는 아이패드OS용 바로 가기 키가 있어 홈 스크린, 키 밝기, 볼륨, 미디어 컨트롤 등을 쉽게 제어할 수 있다. 스마트 백라이트로 주변 조도 환경에 따라 자동으로 밝기가 조정돼 주·야간 언제든 편안하게 작업이 가능하다. 트랙패드에서 멀티 터치 컨트롤을 지원해 스와이프, 스크롤, 앱 전환, 손가락 모으기, 더블 탭 등 맥북처럼 모든 제스처를 활용할 수 있다.

뛰어난 내구성으로 아이패드 에어의 모서리를 효과적으로 보호하고, 자석 고리로 이동할 때 안전하게 보관해준다. 스크래치나 액체가 유입될 걱정 없이 휴대가 가능하다. 옆면이 개방된 형태로 애플 펜슬 2세대를 충전·거치할 수 있다. 디지털 펜슬 홀더가 있어 로지텍 크레용이나 애플 펜슬을 분실 걱정 없이 보관할 수 있다.

윤재영 로지텍 코리아 지사장은 "로지텍 폴리오 터치는 아이패드 에어 4세대를 구입한 많은 소비자들이 생산성 향상을 위해 기다려온 제품”이라며 "20일까지 진행되는 사전 판매와 출시 이벤트에 많은 소비자들이 참여하길 기대한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr