[아시아경제 문혜원 기자] 국가정보원의 대공수사권을 경찰로 이관하는 내용의 '국정원법 개정안'이 13일 국회 본회의를 통과한 것과 관련해 정세균 국무총리는 "권력기관 개혁의 고삐를 다잡겠다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 페이스북에서 “올해 1월 검경수사권 조정 법안을 선두로 경찰법, 고위공직자범죄수사처법(공수처법)에 국정원법까지 국회를 통과해 권력기관 개혁 3법이 통과했다”며 이같이 적었다.

정 총리는 "이로써 검찰, 경찰, 국정원이 국민을 위한 국가기관으로 다시 태어날 민주적 발판이 마련됐다"며 "이는 권력기관 개혁을 통해 공정하고, 특권 없는 사회를 만들어 달라는 국민 여러분의 염원이 맺은 결실"이라고 했다.

