코로나19로 비대면 학습 주목…U+아이들생생도서관, 400만뷰 앞둬

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 어린이가 선호하는 동화, 자연관찰, 과학 등 콘텐츠를 3D 증강현실(AR)로 즐기는 모바일 교육 애플리케이션 'U+아이들생생도서관' 시청건수가 400만 기록을 앞두고 있다고 13일 밝혔다.

이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 계속되며 학교, 학원의 대면학습을 보완할 비대면 학습이 주목받는 데 따른 것이다.

지난 1월 출시한 U+아이들생생도서관은 교육과 정보통신기술을 결합한 대표적인 에듀테크 서비스 중 하나로, ‘DK’, ‘펭귄랜덤하우스’, ‘Oxford’ 등 전 세계 유명 아동도서 출판업체 24개사와 제휴해 영어도서 280여편을 3D AR로 제작, 독점 제공 중이다.

영어를 본격적으로 시작하는 5세부터 9세 어린이들이 다양한 콘텐츠를 편리하게 이용할 수 있도록 도서내용에 따른 카테고리별 메뉴 구성은 물론 알파벳 학습 시작 단계부터 영어책을 읽을 수 있는 어린이까지 수준에 맞춰 도서를 선택할 수 있도록 한 것이 특징이다.

U+아이들생생도서관을 출시한 1월 서비스 시청건수는 약 1만건이었으나, 코로나19로 인한 온라인교육과 비대면 문화의 확산 등의 영향으로 지난 11월 말에는 누적 시청건수는 약 350만을 돌파했다.

특히 전국적으로 ‘사회적 거리두기’ 2단계를 시행한 지난 8월 23일 전후 한달간 서비스 시청건수를 비교한 결과 거리두기 2단계 이후 시청건수가 약 20% 증가했고, 주중에 경우에는 시청건수가 약 30% 증가한 것으로 나타났다.

U+아이들생생도서관에서 큰 인기를 끌고 있는 콘텐츠는 뽀로로 학습도서와 동물·곤충 등을 생생하게 즐기며 읽을 수 있는 과학분야 도서로 나타났다. 또한 도서들과 연계한 영어 단어 맞추기, 캐릭터 그림 그리기 등 상호작용이 높은 놀이학습도 큰 호응을 얻고 있다.

LG유플러스 관계자는 “지난 6월부터 U+아이들생생도서관 월 시청건수가 50만을 넘어섰다”며 “이 추세라면 연내 누적 시청건수 400만을 거뜬히 넘어설 수 있을 것”이라고 말했다.

LG유플러스는 U+아이들생생도서관의 3D AR 콘텐츠를 매달 10~15권씩 지속 확충해 연내 300편까지 늘린다는 계획이다. 또한 개인추천과 독서 습관 관리 기능을 강화할 예정이다.

이 서비스의 월 이용료는 5500원(부가세 포함)이다. LTE 및 5G 스마트폰 고객 모두 이용할 수 있으며, 키즈폰 가입자와 U+5G프리미엄 요금제 가입자에게는 무료로 제공된다.

LG유플러스 모바일 가입자가 아니더라도 앱스토어에서 해당 애플리케이션을 다운로드 받아 이용 가능하고, 무료로 제공되는 27권의 도서를 체험할 수 있게 했다. 타사 고객에게 제공되는 무료도서는 지속적으로 확대될 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr